Šarec brez besed, Levica ne bo podpisala

Levica mora še ugotoviti, ali bo lahko zaupala Šarcu. FOTO: Jure Eržen, Delo

Nadaljujejo pogovore

LJUBLJANA – Do podpisa parafiranega sporazuma o sodelovanju Levice z vladnim peterčkom prihodnji teden ne bo prišlo, se bodo pa pogovori nadaljevali, je po srečanju s premierjempovedal koordinator LeviceNajveč so po njegovih besedah govorili o imenovanjuv kabinet predsednika vlade, ki za Levico ostaja nesprejemljiv. Na srečanju v poslanski skupini Levica, ki ga je Šarec zapustil brez izjav, so se po Mesčevih besedah pogovarjali tudi o nezadovoljstvu Levice z izvajanjem sporazuma o sodelovanju ter o tem, »kako naprej, ali nas sploh še želijo«.Najbolj pa so se posvetili imenovanju Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV). Ta za Levico ostaja nesprejemljiv, Šarec pa je po Mesčevih besedah povedal, da od njegovega imenovanja ne odstopa.»Za podporo Šarcu za mandatarja smo se odločili zato, da na oblast ne bi prišla politika sovraštva in hujskaštva. Ta politika pa pri nas ni omejena zgolj na SDS, ampak jo utelešajo tudi ljudje, kot je Črnčec,« je povedal Mesec. Na vprašanje, ali je mogoče zgladiti nesporazume, pa je odgovoril, da je poteza s Črnčecem gotovo postavila pod vprašaj sodelovanje Levice z vladnim peterčkom. »Zato nadaljujemo pogovore, da bomo videli, ali je mogoče zaupanje vzpostaviti,« je pojasnil.Prav zaradi Črnčeca in nezadovoljstva Levice z izvajanjem parafiranega sporazuma se je zataknilo pri podpisu sporazuma, ki je bil sprva predviden za pretekli torek.