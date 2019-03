Šarec šokiral znano novinarko

Bila je šokirana

Irena Joveva se je morala odločiti med politično in novinarsko kariero. FOTO: 24ur.com

Marjan Šarec in evropski kandidati LMŠ. FOTO: LMŠ

Košarica strankama SMC in SAB

Mesec z osmega mesta

Svet stranke Levica je pripravil listo za evropske volitve, ki jo bodo javnosti predstavili na sobotnem kongresu, je potrdil koordinator in poslanec stranke Luka Mesec. Nosilka liste bo poslanka Violeta Tomić, na volitve pa se podaja tudi Mesec, in sicer z osmega mesta na listi. Kot je dejal, gre na volitve kot podporni kandidat. Ob tem je Mesec zavrnil namige, da bi šlo za notranje boje v stranki glede uvrstitve na listo.

LJUBLJANA – Stranka Lista Marjana Šarca je predstavila svoje adute za prihajajoče evropske volitve 26. maja. Za nosilko liste so v stranki postavili novinarko Pop TV. Na drugem mestu kandidatov bo obramboslovec, sledijo painJoveva, ki je doslej politiko spremljala za mikrofoni in kamero, je na predstavitvi kandidatov LMŠ stopila pred novinarje in priznala, da je bila nad ponudbo sprva šokirana. Pri njeni odločitvi pa so pretehtali vsebinski razlogi in kompatibilnost s stranko. Dodala je, da bo njen fokus na mladih. Grošelj pa se je na novinarski konferenci zavzel za Evropo, ki je solidarna in varna.Šarec je ob tem pojasnil, da volilno tekmo jemljejo resno in da bodo prihajajoče volitve izjemnega pomena. »Če želimo ohraniti EU – in jo moramo –, moramo biti aktivni,« je med drugim poudaril. Zato je prav, da imajo volivci možnost izbire: »To jim dajemo z ljudmi, ki doslej še niso bili del evropskega parlamenta in to iz različnih življenjskih področij.«Šarec je pred tedni dal košarico(SMC) in(SAB), ki sta računala na oblikovanje skupne evropske liste. Ankete LMŠ na volitvah v Evropski parlament za zdaj kažejo zelo dobro, nekatere stranki premierja napovedujejo celo štiri (od osmih) poslance.