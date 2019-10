Šarčevi odločili: tako naj bi po novem plačevali davke

Višji davek na kapital

LJUBLJANA – Vladaje potrdila predlog že spomladi napovedanih davčnih sprememb, katerih cilj je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Da bodo lahko sprejete že letos in uveljavljene 1. januarja 2020, jih namerava v potrditev v DZ poslati po nujnem postopku.V paketu davčnih sprememb so predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb in o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku. Glavna sprememba je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine, zaradi česar se bo v državni proračun steklo manj davkov, zato vlada predlaga povečanje obdavčitve kapitala.Po predlogu se bosta zvišali splošna in dodatna splošna olajšava pri dohodnini, dohodninska lestvica pa spremenila na način, da se razbremeni srednji dohodkovni razred. S tem je predvideno zvišanje mej vseh petih davčnih razredov, v nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka. Za najvišje prejemke je še naprej predvidena 50-odstotna obdavčitev.Davek do kapitalskih dobičkov se bo z letom 2020 zvišal s 25 na 27,5 odstotka, so pa na finančnem ministrstvu po zaključku javne obravnave odstopili od nameravanega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Ta tudi po najnovejšem predlogu ostaja 19 odstotkov, ostaja pa v predlogih zapisana uvedba minimalne obdavčitve dohodkov pravnih oseb v višini 7 odstotkov.Potrjen je tudi predlog sprememb zakona o pokojninskem in nvalidskem zavarovanju.Brezposelni bodo dobivali višje denarno nadomestilo.Nova Adria?