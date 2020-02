Šarčeva poslanka razkrila, kako se prebija skozi mesec

Nič dražje ni

Novo leto marsikdo izkoristi za zaobljube, ki jih nato bolj ali manj uspešno uresničuje. Ob vstopu v leto 2020 se je poslanka iz vrst LMŠjavno zavezala, da bo ves januar kupovala samo slovenske izdelke. Mesec se je iztekel in zdaj je razkrila, kako se je odrezala.Preberite tudi:Pri izpolnjevanju zaobljube sta se ji pridružila tudi sin in partner. Pri tem so hoteli razbiti dva predsodka: da v trgovinah tako ali tako ni mogoče dobiti več nič slovenskega in da je takšno nakupovanje drago.Ko je konec meseca Maurovičeva seštela račune, je ugotovila, da je januarja z nakupi za tričlansko družino zapravila 298 evrov, od tega za sadje in zelenjavo 42 evrov, za meso in ribe slabih 50 evrov, za kozmetične in higienske pripomočke 45 evrov ter za čistila 25 evrov. »Nakupovala nisem le najcenejših izdelkov, privoščili smo si tudi gotove piškote, pecivo, čokolade in pijače, nakup mesa pri lokalnem kmetu, nakup večje količine ekološkega sadja in zelenjave.«Ena pomembnejših ugotovitev poslanke je, da slovenskega sladkorja ni mogoče dobiti, da pa je sicer življenje iz slovenske košarice popolnoma izvedljivo, čeprav je izbira nekoliko manjša in je morala za nakup vseh artiklov z nakupovalnega seznama običajno obiskati najmanj dve ali tri trgovinske verige.»S cenovnega vidika je slovensko nakupovanje morda zato celo cenejše, saj uporabnika pogosto prisili v nakup osnovnih sestavin in ne dražjih gotovih izdelkov. Enako velja za sadje in zelenjavo, saj je sezonsko nakupovanje vedno cenovno najugodnejše,« ugotavlja poslanka, ki je nakupovala tudi slovenski tekstil, posodo, nakit in še kaj drugega.Preberite tudi:Maurovičeve se verjetno večina spomni po tem, da je bila leta 2017 ena od prvih stanovalcev razvpite hiše Big Brother, kjer je pred kamerami priznala, da je prevarala moža. Po resničnostnem šovu je ni čakala slava, ampak je ustvarjala v zakulisju slovenske scene, v medijih. Nato se je odločila obuditi glasbeno kariero, na koncu pa skočila še v politiko . Na listi LMŠ ji na volitvah leta 2018 ni uspelo priti v parlament, v poslanske klopi pa je nato sedla kot nadomestna poslanka, ko je bilimenovan za ministra za javno upravo.