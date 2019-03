Samo v Sloveniji: Stare in strgane cunje za pogorelce

Tako strgana oblačila so samo za v smeti. FOTO: Društvo POS

Družina je bila ob dobrodelni donaciji dvojno ponižana. FOTO: Društvo POS

Koordinatorka društva Vesna Mujaković je ogorčena. FOTO: Društvo POS

Družino sta močno prizadela, še veliko bolj kot ognjeni zublji, ki so jim vse vzeli.

PREDOSLJE, KRANJ – Težko si predstavljamo, kako se počuti družina, ki v eni noči ostane brez vsega. Prav to se je na začetku januarja zgodilo šestčlanski družini iz Dolenjske, ko jim je požar uničil hišo in vse v njej, oni pa so le nemočno zrli v ognjene zublje in si s pobegom iz njih rešili le svoje življenje. Iz hiše so odnesli le tisto, kar so imeli na sebi, ostali so brez vseh osebnih predmetov, oblačil, obutve, štirje otroci, eden hodi še v vrtec, dvojčka v šesti razred in deklica v prvi razred osnovne šole, so izgubili vse za šolo in vrtec, ostali so brez igrač.A na srečo po tej hudi izgubi niso ostali sami, začasno bivajo pri sorodnikih, pomoč zanje pa so začeli zbirati tudi prostovoljci, člani društva Pomagajmo slovenskim otrokom (PSO), ki deluje po vsej Sloveniji, sedež pa ima v Predosljah pri Kranju. Družina se sicer ne želi javno izpostaviti.Ljudje po Sloveniji so se odzvali na nesrečo družine in več prostovoljk društva je v svojem prostem času zbiralo oblačila, higienske pripomočke in hrano.Prejšnji teden pa je koordinatorka društva, ki je družini pripeljala prvi paket pomoči, doživela neljubo presenečenje. Družino je namreč obiskal par in ji prinesel vreče s strganimi, zanemarjenimi in povsem neuporabnimi oblačili. Kot zagotavljajo v društvu, je bila družina po tem obisku zelo prizadeta in ponižana. Kot da že požar ni bil dovolj hud, jih je pogled na stare in raztrgane cunje povsem strl.»Ni šala in mislim, da tudi napačna vreča ne. Bila sem pri družini, saj sem jim peljala prvi paket pomoči oblačil. Tega, kar sem doživela danes, upam, da ne bom nikoli več. Ta družina ne potrebuje pomoči s takšno aroganco in posmehom,« je na profilu na facebooku zapisala koordinatorka za Dolenjsko»Gospa in gospod sta prinesla oblačila in posmeh. Družino sta s tem močno prizadela, še veliko bolj kot ognjeni zublji, ki so jim vse vzeli,« se je na facebooku oglasila ena od koordinatork društvaPrav tako je ogorčena Mariborčanka, ki je koordinatorka društva PSO za zbiranje na območju Maribora.»Ko je žensko koordinatorka vprašala, kaj ima v vrečki, je odgovorila, da ima oblačila za družino, lepe puloverje in dobro ohranjene majice. Ker se je Mateji Kotnik zdelo, da se nekam čudno obnaša, bila je namreč precej vzvišena, je vzela vrečko in iz nje potegnila oblačila, ta pa so bila v celoti luknjasta, uničena, umazana in primerna za v smeti, nikakor pa ne za nadaljnjo uporabo,« nam je povedala Mujakovićeva.Kot je še razložila, njihovo društvo deluje popolnoma brezplačno. »Same se financiramo za prevoze, same nabiramo in pobiramo pakete. Pogosto pozabimo na svoje delo in družine, vložen trud pa se nam povrne, ko dostavimo pakete in vidimo v očeh otrok zadovoljstvo, srečo in neizmerno hvaležnost. Družino obiščemo, preverimo dejansko stanje in kaj potrebujejo.«