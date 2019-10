Sabotaže ustavile še tri kombajne

Panika v Trstu, v streljanju umrla dva mlada policista

TRST – Danes okoli 17. ure je na tržaški kvesturi prišlo do streljanja, poroča Primorski dnevnik. Umrla dva policista, stara 31 in 32 let, ranjeni naj bi bili 4 policisti. 28-letnega napadalca so prepeljali težko ranjenega v katinarsko bolnišnico. Storilca naj bi bila dva roparja, ki so ju aretirali in privedli na kvesturo, nato pa naj bi eden od njiju izvlekel policistu pištolo