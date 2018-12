S travo je le pomagal bolnim

MARIBOR – Sanjina Jašarja in soobtoženega Tomaža Zagorška je okrožno sodišče tudi v ponovljenem postopku oprostilo obtožbe pridelave in hrambe prepovedane droge konoplje. Policisti so januarja 2016 v prostorih kluba znotraj Kulturnega centra Pekarna, ki ga je uporabljal Jašar, našli 44 sadik indijske konoplje, šest kilogramov posušenih delcev te rastline, šest gramov konopljine smole in 700 mililitrov kreme s THC. Zagoršek pa mu je na zatožni klopi delal družbo kot pomočnik pri kaznivem dejanju, saj so kriminalisti v prostoru, kjer so zasegli konopljo, našli tudi njegov DNK. ...