S slovenskim znanjem do svetovne pogruntavščine

Našli so ga na facebooku

Čebelarski priročnik

Letos so invalidi dobili poseben Čebelarski priročnik, v katerem so v besedi in sliki opisane možnosti pristopa invalida na vozičku k čebeli in čebelji družini, funkcionalne zmožnosti oseb z okvaro hrbtenjače in nasvet, kako postaviti pravi prirejeni slovenski čebelnjak.

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE Invalidi imajo radi čebele, ovire pa spretno premagujejo.

Ovire so v glavi. To najbolje vedo invalidi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom. Pred dobrima dvema letoma je v Kulturnem centru Semič pod pokroviteljstvom Zveze paraplegikov Slovenije in Čebelarskega društva Semič potekalo prvo srečanje čebelarjev na vozičkih, na njem pa so ustanovili Čebelarsko sekcijo invalidov na vozičkih in drugih invalidov. Za prvega predsednika so izvolili čebelarja paraplegikaiz DP Prekmurja in Prlekije, za častnega predsednika pa pobudnika združevanja čebelarjev na invalidskih vozičkihiz Metlike. Ob tem so predsednik mednarodne organizacije Apimondie, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, predsednik Čebelarskega društva Semičin pobudnik Andrej Sever slovesno podpisali listino o zavezi vključevanja invalidov v delo s čebelami.Korak naprej je bil narejen lani, ko je bil na pobudo resornega ministrstva in Čebelarske zveze Slovenije v okviru razglasitve svetovnega dneva čebel (20. maj) postavljen učni čebelnjak za invalide, kjer se lahko ti na najbolj primeren način seznanijo s čebelarskimi aktivnostmi. Stoji v Murski Soboti v neposredni bližini sedeža Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Kraj za njegovo postavitev je bil izbran namenoma, saj ima prekmursko društvo največ čebelarjev. Čebelarji invalidi so letos dobili tudi električno točilo za med, po Severjevi ideji so ga izdelali Poljaki. Pobudnik ustanovitve Sekcije čebelarjev na invalidskih vozičkih in drugih invalidov je namreč marca letos na Poljskem uspešno predstavil idejo Tudi jaz sem lahko čebelar.Družabna omrežja so omogočila, da ideje danes hitro potujejo po svetu. »Poljaki so opazili, kaj delamo v Sloveniji. Marca so me povabili, naj jim predstavim naše aktivnosti. Predstavitvi so prisluhnili predsednik Čebelarske zveze Poljske, predstavnik invalidskih organizacijin, lastnik podjetja Lyson, ki izdeluje čebelarsko opremo,« nam pove Sever in doda, da so mu še posebno pazljivo prisluhnili razvojniki omenjenega podjetja. Vse so si zapisali, potem pa so se lotili dela in dokazali, da so mojstri svojega poklica.Izdelali so izjemen pripomoček, ki je še korak naprej od slovenskega projekta, prilagojeno električno točilo za med za čebelarje invalide, saj se s pritiskom na gumb nagne, da čebelar lažje vstavi sat, omogoča pa tudi olajšano distribucijo medu. Invalid lahko zdaj vse opravi sam, poudari Sever, ki so ga Poljaki o njihovem izdelku takoj obvestili. Poslali so mu še poseben video, nad katerim je bil res navdušen in ga je z veseljem komentiral.Da je izdelek pravi, se je potrdilo na 46. mednarodnem čebelarskem kongresu Apimondia v Montrealu, tam je namreč podjetje Lyson s čebelarsko opremo dobilo zlato kolajno! Kot svetovalec pri razvoju bo ostal zapisan prav Andrej Sever, vesel, da so invalidi dobili to koristno napravo. Žal mu je, da tega slavnostnega dogodka ni dočakal predsednik mednarodne organizacije Apimondie Philip McCabe, saj je oktobra lani umrl.