Divja odlagališča so velik problem Slovenije

V Sloveniji ustvarimo približno tri milijone ton gradbenih odpadkov na leto, nihče pa natančno ne ve, koliko jih recikliramo in koliko jih konča v naravi na divjih odlagališčih. Na približno 9000 evidentiranih divjih odlagališčih je štiri petine gradbenih in kosovnih odpadkov. Nedavno strokovno srečanje z naslovom Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki, ki so ga v Ljubljani organizirali Ekologi brez meja, je pokazalo tudi, da se tega problema sicer zavedajo na vseh ravneh, a da ga rešujejo zelo počasi in da najslabši zgled v vseh pogledih daje država. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.