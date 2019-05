Rdeči alarm za Kočevsko

Rdeče opozorilo. FOTO: Arso

Nevihtna celica blizu Novega mesta. FOTO: Arso

LJUBLJANA – Napovedi o nevarnosti toče za dele države so se uresničile. Agencija za okolje (Arso) je prižgala rdeči alarm za točo na Kočevskem. Za ostale dele Slovenije trenutno take nevarnosti ni.Radarska slika kaže, da je trenutno jugozahodno od Novega mesta močna nevihtna celica.Ob nevihtah, ki so napovedane za popoldne, se lahko pojavijo močnejši nalivi in manjša toča. Zaradi neviht je za vso državo izdano rumeno opozorilo. Popoldne bodo vmes tudi obdobja sončnega vremena. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.V četrtek dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu.