Razstava v očetovi domovini

Izostreni estetski občutek

Briškola FOTO: SINIŠA RANČOV

Siniša v ateljeju kiparja Jakova Brdarja FOTO: SINIŠA RANČOV

Upokojeni snemalec in fotografbo svoj najnovejši fotografski opus razstavil v Plovdivu, ki je letos evropska prestolnica kulture. »Razstava v tujini je za vsakega ustvarjalca posebno doživetje, zato sem bil toliko bolj vesel povabila bolgarskih organizatorjev, ki skrbijo za kulturni program. Še posebno ker je Bolgarija domovina mojega pokojnega očeta. Zato sem toliko bolj z veseljem pripravil serijo fotografij velikega formata,« pravi Rančov.Rančov je diplomirani grafični inženir. V Zagrebu je študiral grafiko, v tiskarni Ljudske pravice pa je delal kot reprofotograf in kemigraf, v dveh zdaj že pozabljenih poklicih. Še kot vajenec je na steklene plošče delal reprofotografijo. S fotografijo se ukvarja od leta 1972, ko je prve posnetke naredil s prvim fotoaparatom kijev. Leta 1991 je dobil status samostojnega kulturnega ustvarjalca za fotografijo. Z nacionalno televizijo je začel sodelovati okoli leta 1990 in postal stalni zunanji snemalec v informativnem programu. Sodeloval je tudi s TV Koper, RAI Trst, HTV in Aljazeera Balkan. Sodeloval je pri izdaji knjig, kot so monografija Planinsko polje, Slikovita Notranjska, Logatec v očeh, Kulinarika slovenske Istre, Teran in Podobe na Logaškem. V muzeju Lipikum Kobilarne Lipica vrtijo predstavitvene filme o lipicancu, pri katerih je avtor kamere in montaže.»Njegove fotografije so motivno raznolike, vezane na krajino, tako urbano kot naravno, na široke, panoramsko odprte poglede in na izraznost skrbno izbranih elementov in detajlov, ki jih spreminja v veličastne manifestacije prostora, časa in življenja,« je o fotografijah Siniše Rančova zapisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Zanimajo ga tudi ljudje, skupine in posamezniki, ki se jim približa na občutljiv portretni način, v njihovi enkratnosti in živosti. Portretne fotografije akademskega kiparjaumetnika ne ujamejo v trenutku ustvarjalnega akta, pa vendar zgovorno in kompleksno predstavijo njegovo kreativno strast, njegov ustvarjalni ogenj, fascinantne artefakte in ateljejski prostor, ugotavlja Stibilj Šajnova.Siniša Rančov že pri zbiranju motivov kaže na izostren likovno-estetski občutek, ki spremlja njegovo željo po prezentaciji in sporočilnosti. Zanj je fotografija vseskozi ustvarjalni medij, ki premore likovno in vsebinsko širino. Je ustvarjalni fotograf, umetnik z etiko videnja realnosti in uspešen prenosnik modernističnega okusa, z ljubeznijo do resnice vsakdanjega življenja.