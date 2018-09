Razprodaja psičkov: Takim kupcem ne bi dala niti narisanega psa

Polona Samec, vodja zavetišča v Horjulu. FOTO: Voranc Vogel

Taki kupci pri njej pod nobenim pogojem ne bi dobili živali

LUKAČEVCI – Vsi 103 pasji mladički, ki so jih policisti pred dnevi zasegli tihotapcem z živalmi, so po hitrem postopku že našli nove lastnike . Oddali so jih namreč v zgolj nekaj urah, zanje pa je bilo treba odšteti po 230 evrov. Mnogi med njimi so psičke že prej rezervirali, drugi so ostali praznih rok.V slovenskih zavetiščih je sicer veliko število psov, ki veliko dlje časa iščejo dom ali pa ga sploh ne najdejo. Razlogov za tako hitro oddajo v Lukačevcih je po mnenju vodje Zavetišča Horjulveč. V mesecu septembru so v omenjenem zavetišču oddali zgolj štiri pse, včasih pa je statistika še slabša. Ljudje namreč želijo imeti majhne pse, podobne pasmam, ki jih je v zavetiščih manj oziroma jih sploh ni. Želijo tudi večje pse, a spet pod pogojem, da so podobni pasmi. »Današnja razprodaja je velik znak tega, zakaj kljub osveščanju pasje tovarne tako zelo dobro uspevajo. Dokler bodo obstajali kupci, toliko časa bodo preprodajalci na najbolj podel način izkoriščali mame teh mladičev,« je prepričana Samčeva.Drugi razlog je po njenem politika zavetišča. V Horjulu so pred letom in pol v podobni situaciji uvedli posvojitvene vprašalnike in sami poklicali vsakega posebej od tistih, ki so se jim zdeli pogojno primerni. Za tem so jih povabili še na posvojitveni razgovor in marsikoga tudi zavrnili. Po mnenju vodje zavetišča se je treba zavedati, da imajo prav taki mladiči namreč velik potencial za razvoj vseh mogočih prirojenih obolenj in da mora v končni fazi novi lastnik zagotavljati vso potrebno veterinarsko oskrbo.»Tisti, ki po svojega psa pridejo pred zavetišče kot na razprodajo za poceni oblačila, pri nas ne bi dobili niti narisane živali. Prav tako ne dajemo prav nobene možnosti, da bi lahko za njihovo sterilizacijo morali poskrbeti sami kasneje, ker je pač bolje preprečevati kot zdraviti, in pri takem profilu posvojiteljev pač ne moreš biti stoodstoten, da jih ne bo premamilo parjenje. Srčno upam, da jih niso odkupili tudi preprodajalci. To pa je tudi vse, kar lahko – upam namreč, ker sredstev za lahek zaslužek pač ne izbirajo,« je še povedala sogovornica.