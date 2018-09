Razkrivamo premoženje Marjana Šarca

Hiša, kmetijska zemljišča in gozd



Parkirane ima kar štiri

Denar na banki

LJUBLJANA – Predsednika vladesmo prosili za razkritje podatkov o premoženju. In ni trajalo dolgo, pa so iz kabineta predsednika vlade, ki ga vodi verjetno Kamničanom bolj znana svetlolaska Janja Zorman Macura , razodeli vse, za kar smo prosili.Premier ima v lasti približno 120 m² veliko stanovanjsko hišo, ki je bila zgrajena leta 1945. Po oceni geodetske uprave je ta vredna 89.206 evrov. »V lasti ima tudi 2,9323 ha kmetijskih zemljišč v skupni vrednosti 35.651 evrov in 1,585 ha gozda v vrednosti 9242 evrov. Hišo, travnike in gozd je podedoval po pokojnih starših,« še dodajajo (obe vrednosti sta navedeni iz tabel državnih geodetov).Presenetili so nas z voznim parkom, s katerim razpolaga Šarec. Je namreč lastnik škode superb (letnik 2009), lade nive (letnik 2000), legendarnega NSU 1200c (letnik 1970) in traktorja IMT 539 (letnik 1987). Traktor je predsednik vlade podedoval po pokojnih starših.Na bančnem računu ima predsednik vlade pospravljenih 80.000 evrov, na vprašanje o vrednejših umetninah (nad 500 evrov), delnicah, investicijskih kuponih, kriptovalutah, (so)lastništvu v podjetjih, pa iz kabineta sporočajo: »Predsednik Vlade Republike Slovenije ni lastnik vrednostnih papirjev, kriptovalut in umetniških del. Prav tako ni lastnik, solastnik ali družbenik v katerem od podjetij.«