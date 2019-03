Poskusila je postati županja, a ji ni uspelo. Zdaj bi šla v Evropski parlament

TRBOVLJE – Nosilka liste kandidatov Levice na evropskih volitvah bo poslanka, ki je tudi ena od vodilnih kandidatov Evropske levice. Drugi na listi bo raziskovalec na fakulteti za družbene vede, na volitve pa se podaja tudi koordinator stranke. Zavzemali se bodo za demokratično, socialno in ekološko prenovo EU.Na listi Levice so še strokovna sodelavka v Mladinskem svetu Slovenije, nekdanji rektor mariborske univerze, sociologinja, samostojni podjetnikin kuharska mojstrica kandidirala je že na županskih volitvah ).»Verjamemo v drugačno Evropo, ki bo prijazna do vseh državljanov,« je v nagovoru poudarila Tomićeva, ki je opozorila tudi na odsotnost pravice prebivalcev EU pri odločanju o ključnih zadevah. Evropi po njenih besedah trenutno vladajo neizvoljeni birokrati Evropske komisije, njim pa tempo narekujejo lobisti. »Evropo vodijo korporacije in multinacionalke, njim so podrejeni vsi zakoni. Požvižgajo pa se na delavske, okoljske in socialne standarde,« je opozorila.Kot je v preteklih dneh pojasnil Mesec, ki se na volitve podaja z zadnjega mesta, je njegov namen s svojo kandidaturo stranki pomagati k čim boljšemu izidu. Kandidatura odpira možnost, da bi bil s preferenčnimi glasovi za evropskega poslanca izvoljen Mesec, vendar pa bi sam, kot je dejal, raje ostal v Sloveniji, saj je tu »veliko dela za opraviti«, kljub temu pa sprejema to »tveganje«. Njihov cilj je dobiti enega evropskega poslanca.Današnji kongres, ki poteka v prostorih Delavskega doma v Trbovljah, je drugi redni kongres Levice. Na njem bodo tudi volili funkcionarke in funkcionarje strankinih organov, vključno s članicami in člani sveta stranke, za naslednji dvoletni mandat.Kongresa se udeležuje nekaj čez 300 delegatov, med njimi so poslanci Levice in predstavniki nekaterih sindikatov. Na kongresu so tudi tuji gosti, med drugimi predstavniki iz sorodnih strank iz Italije, Hrvaške, Španije, s Cipra, iz Francije, Srbije, Grčije, Portugalske in Avstrije. Med gosti sta tudi podpredsednica Evropske levicein eden od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice, belgijski sindikalist