Razkrivamo, kdaj in kje bo najbolj snežilo

Zimske razmere na Kredarici. FOTO: Arso

Najbolj zimsko bo sobotno jutro

Korensko sedlo je pobeljeno. FOTO: Dars

Precej toplo bo

Danes se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno rahlo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Ponoči bodo padavine prehodno povsod ponehale. Jutri dopoldne bodo najprej zajele Primorsko in se postopno razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah Primorske bo deževalo, v notranjosti pa bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, zvečer pa večinoma snežilo. Arso je zaradi napovedanih razmer za vso Slovenijo razglasil rumeni alarm.Preberite tudi:Dopoldne bo ponekod pihal veter južnih smeri, ob morju jugo, zvečer pa severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od –1 do 4, na Goriškem in ob morju od 6 do 10 stopinj.​Seveda nas je zanimalo, koliko snega lahko pričakujemo. »Prvo rahlo sneženje bo že danes popoldne in zvečer. Ne le na jugu, tudi kje drugje lahko kaj zapleše po zraku. Ne bi obljubljal konkretne snežne odeje, ampak kakšen centimeter ali dva pa zna biti z malce sreče. Danes lahko pobeli že Gorenjsko in Notranjsko,« je povedal dežurni meteorolog pri Arsu»Jutri dopoldne še ne bo resnih padavin, ker se ciklon približa šele popoldne. Najbolj zimsko bo v večernih urah, tam nekje po 17. uri pa do 22., 23. ure. Takrat utegne sneženje zajeti precejšen del Slovenije in ga lahko v delu Gorenjske in južno od Ljubljane, se pravi na Notranjskem in Kočevskem, lahko zapade do okoli 15 centimetrov, pa tudi v Ljubljani. Lahko da bo sprva najprej malo dežja in šele v večernih urah sneg, proti večeru bodo padavine najmočnejše.«»Že v soboto čez dan bodo temperature povsod čez ničlo, v nedeljo bo južno, naslednji teden pa okoli 10 stopinj Celzija. Če bo sneg zdržal do ponedeljka zjutraj, bo to že kar uspeh. Najbolj zimsko bo sobotno jutro. Takoj zjutraj bo še svež sneg. Po nižinah na vzhodu ga bo bolj malo, v osrednji Sloveniji pa kot rečeno 10–15 centimetrov. Nič izjemnega za zimo, bo pa to prvo malce bolj izdatno sneženje v tej zimi. Upajmo, da ne zadnje.«Sodeč po informacijah na Arso lahko v noči s petka na soboto na severozahodu države zapade od 20 do 40 centimetrov snega v 24 urah, na jugovzhodu pa od 5 do 25 centimetrov.V soboto bo deloma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V nedeljo bo v severnih in vzhodnih krajih še nekaj sončnih obdobij, drugod pa bo pretežno oblačno. Na zahodu je popoldne možen rahel dež.Preberite tudi:V nadaljevanju bo prevladovalo dokaj oblačno vreme. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno lahko rosilo ali rahlo deževalo. Več možnosti za sonce bo na vzhodu. Toplejše bo, dnevne temperature bodo po nižinah od 10 do 15 stopinj.