Razkrivamo: kakšne so v resnici plače trgovca?

Hofer: »Ponujamo panožno nadpovprečno plačilo.«

FOTO: HOFER

Hoferjevi zaposleni bodo letos prejeli 1700 evrov regresa. FOTO: HOFER

Skoraj 2000 zaposlenih bo prejelo 1700 evrov regresa

Ena izmed panog, v kateri veliko ljudi še vedno prejema minimalno plačo, je trgovinska. Eno od večjih trgovskih podjetjih pa naj bi že od vstopa na slovenski trg svoje prodajalke in prodajalce plačevalo nadpovprečno v tej panogi, precej višje od minimalne plače. In za katero podjetje gre?Govorimo o podjetju Hofer, ki s svojimi 87 trgovinami po Sloveniji zaposluje že skoraj 2000 Slovenk in Slovencev. Glede na to, da je v trgovski panogi zaposlenih veliko Slovenk in Slovencev, nas je seveda zanimalo, ali so navajanja trgovca Hoferja resnična in kakšne so konkretne številke.Pri trgovcu radi poudarijo, da, in to že vse od vstopa na slovenski trg leta 2005. Lanskega decembra pa so ob vsej medijski pozornosti glede dviga minimalnih plač napovedovali, da pri njih minimalnih plač nikoli ni bilo in da bodo vstop v leto 2020 zaznamovali celo z rekordnim poviškom – kar 18 % višje plače so obljubili zaposlenim v trgovini in logistiki. Hofer pa je dodatno napovedal še izplačilo regresa v višini 1700 evrov, ki ga bodo prejeli junija. Pa je vse to res? Poglejmo, kaj nam povejo številke.»Zavedamo se, da so sodelavci srce našega podjetja. Pri dobrem delu jih želimo spodbujati in pomemben del te spodbude je seveda tudi pošteno plačilo.«Februarsko izplačilo januarske plače – torej prve plače v letu 2020, ki naj bi že vključevala obljubljeno zvišanje, pokaže osnovno bruto plačo, ki jo po novem dobijo prodajalke in prodajalci v trgovinah Hofer v primerjavi s slovensko minimalno plačo:V praksi to pomeni, da njihovi prodajalci za četrtino krajši delovnik prejmejo plačilo, ki je skoraj tretjino višje od minimalne plače.Nadpovprečno plačilo v trgovski panogi vse od vstopa na slovenski trg in rekordni povišek letos. A to ni vse, kar so obljubili. Hoferjeva prodajalka in prodajalec za polni delovni čas bosta letos prejela tudi regres v vrednosti 1700 evrov, konec leta pa jih že tradicionalno čaka tudi. Mesečno prejemajo še najvišje zakonsko določeno nadomestilo, maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov zain vplačilo v drugi steber. Če je v podjetju sprejeta inovativna ideja, ki jo predlaga zaposleni, ta prejme, nagrajeni pa so tudi za uspešno priporočilo novega sodelavca, ki jim prinese kar