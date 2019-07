Razkrivamo: inšpekcija nad slovenske bazene, kje je voda skladna?

46 vzorcev skladnih, 35 pa primernih



Kakšno oceno lahko dobijo kopalne vode?

kopalna voda je skladna

kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje

kopalna voda je neskladna in ni primerna za kopanje

Tako je voda skladna, kar pomeni po vseh pravilih v :

Aqualuna Podčetrtek, Family Fun Park Podčetrtek, Welness Orhidelija, Kopališče Relax, Hotel Breza Podčetrtel. Hotel Rimski dvor Rimske Toplice, Vodni park Radlje ob Dravi, Letno kopališče Slovenj Gradec, Letni bazen Radeče, Thalasso Spa Lepa Vida Sečovlje, Hotel Žusterna, Salinera, Kopališče Arcobaleno, Kopališče Žusterna, Dom paraplegikov Pacug, Kempisnki Palace Hotel, Vodni park Bohinj, Letno kopališče SD Kropa, Letno kopališče Radovljica, Hotel Špik, Welness center Živa, Kopališče Laguna, Kopališče Fontana, Hotel Habakuk, Letno kopališče Ormož, Letno kopališče Zbelovo, Terme Zreče, UKC Maribor, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Terme Počitek Vivat, Letno kopališče Murska Sobota, Hotel Radin, Hotel Perla Sky Beach, Letno kopališče Ajdovščina, Kmetija Štekar, Terme Čatež, Terme Krka, Terme Šmarješke Toplice, Mestno kopališče Višnja Gora, Letno kopališče Brestanica.



Ostali bazeni so le primerni za kopanje, ne pa skladni.



Če ne izpolnjujejo kriterijev, voda ni skladna

LJUBLJANA – V peklensko vročih dneh še kako prija osvežitev v hladni vodi. Če so vam ljubi bazeni, potem preverite, kaj je odkril zdravstveni inšpektorat.»V obdobju od 18. junija do 4. julija 2019 smo odvzeli 82 vzorcev, ki so bili preizkušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre. 46 vzorcev je bilo skladnih s pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 35 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje. Enega vzorca nismo mogli oceniti, ker je bazen zaprt,« so zapisali pri inšpektoratu.Gre za ugotavljanje skladnosti vode s pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca. Pravilnik med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.Celotno analizo za posamezen slovenski bazen najdete na TEJ POVEZAVI »Kopalna voda je skladna, kadar rezultati laboratorijskih preizkušanj izpolnjujejo kriterije glede mejnih vrednosti, ki so določene s pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Če rezultati ne izpolnjujejo kriterijev, se ocenijo na podlagi meril za ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje, ki jih je na podlagi pravilnika pripravil Nacionalni inštitut ja javno zdravje. Na podlagi teh meril se kopalna voda oceni kot primerna za kopanje oziroma kot neprimerna za kopanje,« nam je še pojasnilaz Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izrečejo opozorilo oziroma izdajo odločbo, s katero določijo rok za odpravo pomanjkljivosti. Če iz analize kopalne vode izhaja, da voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi, pa lahko začasno prepovejo uporabo kopalne vode.