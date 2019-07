Razdelili bodo 23 ton pomoči

Francoska organizatorja karavane s predsednico TD Blagajana Mirjam Suhadolnik FOTOGRAFIJE: Jure Žitko

Kar 23 ton šolskih potrebščin in medicinske opreme bodo razdelili na 10.000 kilometrov dolgi poti.

Vrhničani najboljši organizatorji

800

francoskih študentov je znova dobrodelnih.

VRHNIKAKonec julija se bo na pot iz Francije podalo 800 udeležencev, pretežno študentov, ki bodo s starodobniki peugeot 205 obiskali 20 evropskih držav in na poti razdelili 23 ton šolskih potrebščin in medicinske opreme socialno ogroženim družinam.Karavana bo potovala po Franciji, Švici, Italiji, Avstriji, Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Albaniji, Grčiji, Makedoniji, Bolgariji, Romuniji, Madžarski, Slovaški, Poljski, Češki, Nemčiji, Nizozemski in Belgiji. V sredo, 31. julija, pozno popoldne bodo iz Avstrije prispeli v Slovenijo. Tudi letos, tako kot lani, se bodo ustavili in nastanili v športnem parku na Vrhniki.Francoski organizatorji so bili lani z nastanitvijo in organizacijo, ki so jo pripravili člani Turističnega društva Blagajana z Vrhnike skupaj s številnimi prostovoljci in preostalimi društvi, zelo zadovoljni in so v svoji zahvali zapisali, da je bila Vrhnika najboljša gostiteljica na vsej njihovi poti.Vrhniški organizatorji tudi letos napovedujejo pester program, ogled mesta, spoznavanje lokalnih običajev in znamenitosti v okolici. Gostinci bodo za vse udeležence skuhali večerjo, turistični delavci pa bodo pripravili bogat kulturni program. Turistično društvo tudi letos vse Vrhničane vabi, da se jim pridružijo v večernih urah v športnem parku, da se skupaj z udeleženci karavane poveselijo, saj je vsako tako druženje s turističnega vidika dobrodošlo.Vsake take avanture lahko v prihodnosti prinesejo nove turiste z družinami, saj gre za izjemno promocijo kraja v številnih medijih in na družabnih omrežjih.