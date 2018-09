Rajski Bled za dve osebi postal mora

BLED – Ob 10.23 so na Blejskem otoku gasilci PGD Bled in reševalci NMP Bled rešili in oskrbeli dva podhlajena plavalca, poroča uprava za zaščito in reševanje.Kot piše pri Agenciji RS za okolje (Arso), je sobotna popoldanska temperatura Blejskega jezera 19,5 stopinje Celzija, dopoldne pa je bilo verjetno še hladnejše. Sicer pa so se vode po Sloveniji v zadnjih dneh precej ohladile. Temperatura morja pada, pri koprski kapitaniji je avtomatska postaja izmerila 21 stopinj.Podatke o temperaturi voda po Sloveniji najdete pri Arsu.