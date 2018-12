Raje z osebnim avtom kot z javnim prevozom. Še vedno!

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je nedavno izdala odločitev o finančni podpori za projekt dograditve manjkajočih kolesarskih stez v Kranju. Za izvedbo 2,19 milijona evrov vrednega projekta bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,07 milijona.Mestna občina Kranj želi z izvedbo projekta pospešiti prehod mesta iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost, zagotoviti razmere, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom, in do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.Projekt je uvrščen v Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj 2030. Tam piše, da se Kranjčani zaradi pomanjkljive kolesarske mreže, velikih prometnih obremenitev z motornimi vozili ter posledičnih nevarnosti za kolesarje izogibajo vožnji s kolesom.Še veliko je slovenskih mest, v katerih imajo spisane trajnostne urbane strategije. Vendar zgolj spisane. V praksi je vse drugače. Še vedno je veliko ljudi, ki se prevažajo z osebnimi avtomobili, tistih, ki bi uporabljali javni prevoz, pa krepko manj.Ljubljana je že nekaj let v družbi mest, prijaznih do kolesarjev (gre za Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index). Za povprečno evropsko mesto je tak rezultat kar dober, vendar bi se morali zgledovati po najboljših, a za njimi zaostajamo leta. Ljubljana je za kolesarjenje idealna, je ravna, kolesarjenje je mogoče tako rekoč vse leto – v javnem potniškem prometu pa je potnikov kljub novim avtobusom vedno manj. Vendar za to niso krivi kolesarji, ti bi radi v svoje vrste privabili predvsem avtomobiliste. In tako v krog naokrog.Naša tokratna spletna anketa le potrjuje, da je še vedno največ takih, ki se v šolo, službo ali po opravkih najraje odpravlja – z osebnim avtomobilom.