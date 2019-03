Rad bi jih zbral 100.000

Ponudil sanjsko službo



Trebanjec Tomaž Gorec, tudi nekdanji lastnik nekoč zelo popularne trebanjske diskoteke Africa, je slovensko javnost šokiral leta 2015, ko je objavil oglas za delo, ki je zvenel takole: »Si želiš za en mesec brezplačno potovati po Filipinih in zraven še zaslužiti? Osebi, ki ima rada potovanja, je delavna in komunikativna, ima smisel za pisanje in je zelo dobra v angleškem jeziku, ponujamo zelo zanimivo delo.« Rečeno – storjeno. Delo je dobila Tamara Lah. Tomaž je v teh dneh spet na Filipinih, kamor se je odpravil na obisk k prijateljem.

TREBNJE – Številna mesta v Sloveniji so že odločila, da se ob vstopu v novo leto odpovedo ognjemetom. Za zgled številnim je Novo mesto. Prav iz Dolenjske pa je decembra lani prišla peticija, ki jo je do danes podpisalo že več kot 44.000 posameznic in posameznikov. »Čas je, da naredimo konec tej noriji,« je konec lanskega leta zapisal, idejni oče projekta peticije za prepoved pirotehnike. Opozarjal je, da je zaradi pokanja in podobnih norčij preveč prestrašenih živali in poškodovanih ljudi. V svojem zapisu na spletu pa je Gorec, tudi uspešni podjetnik iz Občine Trebnje, zapisal, da bo zadevo izpeljal do konca in da ne bo ostalo le pri podpisih. Čeprav so mu očitali marsikaj, pa je Tomaž mož beseda. Z zbranimi podpisi je seznanil organe oblasti, oglasil se mu je tudi predsednik. Iz njegovega kabineta so se odzvali na Gorčevo pobudo in dali vedeti, da peticijo podpirajo.Tomaž je pred dnevi o vsem seznanil tudi dosedanje podpisnike peticije, se jim zahvalil in jih pozval, da ostanejo aktivni. Nekaj se je premaknilo, po pošiljanju obvestila se je takoj nabralo novih 1000 podpisov. Peticijo bodo jeseni obravnavali tudi v državnem zboru, znašla se bo na dnevnem redu komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. To Tomažu ustreza, saj želi priti na sejo pripravljen in v okrepljeni zasedbi s strokovnjaki, ki bodo zagovarjali upravičenost zahtev. Tomaž načrtuje, da bodo z njimi strokovnjaki, ki preučujejo pirotehniko in njene vplive na okolje, okoljevarstveniki in drugi.»Dogaja se tisto, kar sem pričakoval. Po 5. januarju se je situacija umirila pa tudi zbiranje podpisov se je temu prilagodilo,« pravi Tomaž, ki se zaveda, da čudeža čez noč ne bo. Računa pa, da se bo zbiranje podpisov okrepilo spet decembra, ko pridemo v čas pokanja in petardanja. »Takrat pa lahko naraste število podpisov do 100.000,« smelo napove Gorec, ki bi s tem zbral tako maso ljudi, ki je ne bo mogoče kar tako preslišati, kaj šele utišati.