Prvi fotoaparat zadel na tomboli

Milan Klemenčič, ki bo konec novembra dopolnil 92 let, je fotografiji zapisan že od mladih nog. FOTO: Oste Bakal

Prizorišče ZOI v Sarajevu je prepuščeno propadu. FOTO: Oste Bakal

Zdaj iz zraka

Materiala z zimskih olimpijskih iger v Sarajevu ni manjkalo. FOTO: Oste Bakal

80 let že fotografira Milan Klemenčič.

Čez nekaj mesecev, februarja 2019, bo minilo 35 let, odkar je na območju nekdanje skupne države SFRJ potekal eden največjih športnih dogodkov – zimske olimpijske igre Sarajevo 1984. In ker je dogodek mnogim nekoliko starejšim Slovenkam in Slovencem ostal v posebnem spominu, saj jetakrat osvojil srebrno kolajno v veleslalomu, kar je bila prva medalja jugoslovanskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah, se mnogi z veseljem vrnejo v preteklost.Tako so se v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona, kjer jesen življenja preživlja tudi starosta med pomurskimi in slovenskimi fotoreporterji, stanovalci, zaposleni in nekateri obiskovalci te dni spominjali leta 1984. Pravzaprav so s fotografijami, razglednicami, časopisnimi izrezki in drugim arhivskim gradivom odpotovali v Sarajevo in okoliške planine, kjer so takrat potekale zimske OI.Milan Klemenčič, ki se s fotografijo ukvarja že osem desetletij, je bil namreč akreditirani fotoreporter in doživetja iz februarja 1984 so mu ostala v najlepšem spominu, čeprav je v 80-letni karieri fotografiral mnoge dogodke po vsem svetu.Klemenčič, ki bo 28. novembra dopolnil 92 let, je kljub visoki starosti kot fotograf še vedno zelo angažiran. Začelo se je že v otroštvu, ko je na tomboli zadel fotoaparat, ta pa je postal njegov nepogrešljivi spremljevalec. Še vedno je najraje za objektivom, in ne pred njim, čeprav zadnja leta nekoliko manj. V karieri je fotografiral tudi nemške okupatorje med zavzetjem Gornje Radgone davnega leta 1941, vmes je obkrožil zemeljsko oblo. Nekoč je fotografiral vse mogoče dogodke, v zadnjih letih pa ima najraje posnetke iz zraka, kamor ga popeljejo motorni zmaj, balon, helikopter in letalo.Motive za tokratno razstavo je izbrala mlada likovna umetnica in ljubiteljska fotografinja, strokovna vodja omenjenega doma. Poleg razstavljenih fotografij, razglednic in drugega gradiva, povezanega z ZOI in znamenitim Vučkom, so si obiskovalci ogledali videoposnetek, ki je nastal z montažo Milanovih in še nekaterih fotografij z ZOI. Milan je najraje lovil slovenske tekmovalce, med katerimi so Jure Franko,in, ki so v glavnem sestavljali reprezentanco SFRJ, pa tudi Slovence, ki so gradili objekte za ZOI, pozabil ni niti slovenskih navijačev.Navzočim je pojasnjeval, kdo je kdo na kateri od fotografij, v spominu mu je ostalo tako rekoč vse, kar se je v tistih dneh dogajalo v Sarajevu in okolici. S solznimi očmi pa je pokomentiral spletne posnetke uničenih in zapuščenih športnih objektov v Sarajevu po vojni med letoma 1991 in 1995. Na stadionu, na katerem sta bili slovesnosti ob odprtju in koncu iger, je zdaj veliko pokopališče, na katerem počivajo množice med vojno pobitih ljudi.