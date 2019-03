Prvak SDS o prvorazrednih in drugorazrednih

NAZARJE – Prvak SDSse je v Nazarjah kritično odzval na odločitev sodišča o dosojeni kazni zaradi spornih posojil SDS. »Dobrodošli v Sloveniji. Tu najameš kredit in ga vrneš, pa si kaznovan. Najameš kredit, ki je 100.000-krat večji, ga ne vrneš in ti ga odpišejo, na sodišču pa si oproščen. In temu pravite pravna država, je dejal.Ljubljansko okrajno sodišče je stranki SDS prisodilo 20.000 evrov kazni zaradi kršitve zakona o političnih strankah, je v petek poročal POP TV. Predsednik SDS Janez Janša pa bo, če bo sodba potrjena, moral plačati 2000 evrov. Sodba namreč še ni pravnomočna, v SDS so se nanjo pritožili.Sporna sta bila dva kredita - 450.000 evrov so si izposodili odin 60.000 evrov od Novi obzorij, zaradi katerih je Računsko sodišče marca lani zoper stranko vložilo dva obdolžilna predloga.SDS je namreč decembra 2017 po dveodstotni obrestni meri najela 450.000 evrov posojila pri Đuđićevi iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Znesek so razbili v tri dele in posojilno pogodbo sklenili za obdobje do konca leta 2019. Za posojilo pa so zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sicer odločili, da ga odprodajo, je januarja lani na novinarski konferenci pojasnil predsednik SDS Janez Janša. Načrpano posojilo so po tistem, ko je Računsko sodišče presodilo, da gre za kršitve zakona, vrnili.