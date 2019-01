Prva v letu 2019 se je rodila deklica, in to le tri minute čez polnoč

Sicer pa so v ljubljanski porodnišnici lani zabeležili skupaj 5807 porodov, rodilo se jim je 5972 otrok, od tega 3085 dečkov in 2887 deklic. Kar 160-krat so imeli porod dvojčkov, dvakrat pa so se rodili trojčki.

Prva v letu 2019 se je le tri minute čez polnoč rodila deklica v celjski porodnišnici, le štiri minute za njo je prav tako deklica privekala na svet v Kranju. Prvi deček se je 32 minut čez polnoč rodil v ljubljanski porodnišnici, kjer pa je še pred njim 16 minut čez polnoč na svet prišla deklica. V največji slovenski porodnišnici v Ljubljani so se do 7. ure rodili trije otroci, ena deklica in dva dečka.Še živahnejše je bilo v mariborski porodnišnici, kjer je bilo v prvi noči leta 2019 že pet rojstev, dveh deklic in treh dečkov. Prva je bila rojena deklica ob 00.35, prvi deček pa ob 2.57. V celjski porodnišnici, kjer so med vsemi porodnišnicami imeli prvo rojstvo v tem letu, so se sicer do 7. ure rodili trije otroci, prvi deček ob 2.23.V Kranju sta se v prvi uri tega leta rodili dve deklici, v Brežicah deklica ob 1.02, v Slovenj Gradcu pa je poleg dečka, ki je bil rojen ob 00.33, ob 7.29 na svet privekala deklica. V Novem mestu se je pet minut čez 6. uro rodil deček, prav tako deček se je ob 6.10 rodil v postojnski porodnišnici, ki jo bo danes obiskal predsednik republikeV porodnišnicah v Šempetru pri Gorici, Trbovljah, na Jesenicah, Ptuju, v Murski Soboti in Izoli na prva rojstva na prvi dan v letu 2019 še čakajo.