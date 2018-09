Prva klofuta novi vladi: šolniki nadaljujejo stavko

LJUBLJANA – Predsednica glavnega stavkovnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Jelka Velički ter vodja pogajalske skupine za sklenitev stavkovnega sporazuma Branimir Štrukelj sta v posebnem pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu sporočila, da je z izvolitvijo vlade splošna stavka v vzgoji in izobraževanju znova aktivna, so zapisali na spletni strani sindikata.



V pismu sta predsednica in glavni tajnik premierja spomnila, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju zaradi očitnega in dlje let trajajočega zaostajanja plač glede na primerljiva delovna mesta v javnem sektorju decembra lani izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Za stavko se je na glasovanju opredelilo 37.186 zaposlenih. Sviz je prvi stavkovni dan izvedel 14. februarja letos, drugi dan pa 14. marca. Tega dne zvečer je takratni predsednik vlade odstopil. Glavni stavkovni odbor (GSO) Sviz je sicer tretji stavkovni dan že napovedal, in sicer za 14. april, vendar je zaradi spremenjenih okoliščin po odstopu premierja nato konec marca nadaljevanje stavke preložil ter zamrznil stavkovne aktivnosti sindikata do izvolitve nove slovenske vlade. Obljuba dela dolg Z izvolitvijo nove vlade je GSO Sviz ponovno pridobil oziroma obnovil pristojnost, da odloča o prihodnjem poteku stavke. Glede na to, da so vse stranke nove koalicije v odgovorih Svizu pred volitvami zagotovile takojšnje nadaljevanje pogajanj ter se strinjale z zahtevami sindikata, je po njihovem mnenju upravičeno pričakovati, da bi bil stavkovni sporazum lahko sklenjen hitro ter nadaljevanje stavke ne bo potrebno.