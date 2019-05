Protesti staršev vrnili vzgojiteljici službo

LJUBLJANA – Redkokdaj se kakšne domnevne nepravilnosti rešijo hitro in učinkovito, kot se je to zgodilo minuli teden v Vrtcu Jarše. Le dva dni po zagovoru vzgojiteljice Petre Koritnik, ki ji je ravnateljica Diana Šumenjak 9. maja prek detektiva na službenem mestu vročila odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in ukrep prepovedi opravljanja dela, jo je vodstvo vrtca pozvalo nazaj na delo. Vodstvo je Koritnikovi očitalo domnevno nasilje in zanemarjanje otrok ter mobing nad nekaterimi kolegicami v vrtcu, kjer je Koritnikova tudi sindikalna zaupnica. Da so očitki neresnični, so v svojem pismu podpore na 20 straneh najprej ...