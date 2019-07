Prometna nesreča popolnoma zaprla avtocesto

LJUBLJANA – Nekaj pred 9. uro so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Dolenjske.



Po do zdaj zbranih obvestilih sta udeleženi dve vozili, lažje pa je poškodovan en udeleženec.



Zaradi ogleda kraja nesreče in zbiranja obvestil ter odpravljanja posledic trčenja je zaprt promet v smeri Dolenjske.



Za osebna vozila je obvoz urejen prek Lavrice, za tovorna vozila je promet zaprt. Nastal je daljši zastoj, zato voznike prosijo za strpnost, upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste.