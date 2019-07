Prižgano oranžno opozorilo, vračajo se nevihte

Pri nas naj bi temperature dosegle vrhunec pri okoli 36 stopinjah, marsikje v Evropi pa je še bolj peklensko. V precejšnjem delu Francije je bilo včeraj okoli 40 stopinj, vročinski rekordi so padli na številnih merilnih mestih. V četrtek bo marsikje še bolj vroče, rekordno toplo bo tudi v Beneluksu, napoveduje Arso.

LJUBLJANA – Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Zaradi visokih temperatur in velike toplotne obremenitve predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije do petka sredi dneva je Agencija RS za okolje (Arso) za te dele države prižgala oranžno opozorilo.Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, ko lahko popoldne predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 30 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.V večjem delu države, predvsem pa na Primorskem, se zaradi suhega in vročega vremena povečuje tudi požarna ogroženost naravnega okolja. S 25. julijem je na območju občine Ajdovščina razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.V petek bo še sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj neviht. Od sobote do ponedeljka bo v naši bližini višinska vremenska motnja, zato se bo verjetnost za nevihte povečala. V soboto bo spremenljivo oblačno s plohami in z nevihtami. Vročina bo popustila. Od torka naprej se bo nad Alpami in Slovenijo predvidoma znova krepilo območje visokega zračnega tlaka, temperature se bodo postopno nekoliko zvišale, še napovedujejo pri Arsu.