Starši so se pritožili, ker hči ni postala predsednica razreda

NOVA GORICA – V javnost je prišla informacija, »da se na eni izmed novogoriških šol starši prek odvetnikov tožarijo, ker njihov otrok ni postal predsednik razreda«. To se je zgodilo v petem razredu na eni od novogoriških osnovnih šol. Ravnatelj je za Slovenske novice potrdil, da informacije niso povsem točne, saj so se starši pritožili na šolo (ne pa prek odvetnikov). Pritožbo so tako obravnavali izključno na šoli in dogodek po mesecu in pol tudi zaključili. Ravnatelj šole upa, da ne bo prišlo do naknadnih tožb. Ni postala predsednica Do neprijetnega zapleta je prišlo, ko so se starši pritožili, ker je po njihovem mnenju učiteljica namerno spregledala, da se učenka poteguje za mesto predsednika razreda. Dogodek so poskušali pojasniti s pogovori s starši, na razredni uri z učenci ter z iskanjem rešitve, ki ne bi prizadela najranljivejših, to je omenjene učenke in seveda tudi njenih sošolcev. Na koncu sicer deklica ni postala predsednica razreda.