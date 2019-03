Pripravite se, Slovenijo bo pobelilo do nižin

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) za jutri napoveduje sneg do nižin. Ponoči se bo povsod pooblačilo, od severa se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v Gornjesavski dolini okoli 0, drugod od 3 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija.Jutri bo oblačno s padavinami. Vse hladnejše bo, meja sneženja se bo razen po nižinah Primorske in vzhodne Slovenije ob močnejših padavinah spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severa slabele. Temperature bodo bo od 0 do 8 stopinj.Danes bo v hribovitih krajih zahodne in v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na vzhodu do 20 stopinj.