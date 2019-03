Pripravite se na zastoje, avtocesta bo čez vikend zaprta

Dela tudi na dolenjski avtocesti

Ponoči je bil zaprt predor Kastelec. FOTO: Dars



Pazljivo tudi na primorki

LJUBLJANA – Če se konec tedna odpravljate na pot in vas bo ta vodilo na avtocesto, ne spreglejte izrednih dogodkov.Od petka, 15. marca, od 21. ure do nedelje, 17. marca, do 16. ure bo zaradi del v predorih zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti, sporoča Dars.Dela bodo v soboto potekala na odseku med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, promet bo urejen po enem pasu.Delovni zapori bosta tudi na odseku dolenjske avtoceste med Šmarjem - Sapom (Škofljico) in Ljubljano, in sicer v soboto proti Novemu mestu, v nedeljo pa proti prestolnici, promet bo urejen po enem pasu.V noči na petek je Dars zaradi vzdrževalnih del zaprl odsek primorske avtoceste, in sicer proti Ljubljani med Kastelcem in Kozino. Vozila so avtocesto lahko zapustila na izvozu Kastelec in se nanjo vrnila na uvozu Kozina.Nova zapora bo od sobote popoldne do nedelje zvečer, in sicer bo zaprt vozni pas na delu odseka med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, po enem pasu bo promet v nedeljo urejen tudi čez viadukt Ravbarkomanda proti Kopru.