Pripravite se na veliko gnečo, Dars sporoča, kdaj in kje ta konec tedna

Lahko pride do daljše čakalne dobe

LJUBLJANA – »Z začetkom počitnic v delu Nemčije (Bavarska, Baden-Württemberg) pričakujemo največje zgostitve prometa skozi Slovenijo od petka do ponedeljka. Zastoje je zlasti v soboto dopoldne znova pričakovati na zahodni ljubljanski obvoznici, od Podutika proti Brezovici, zato svetujemo preusmeritev na preostali del ljubljanskega avtocestnega obroča,« so zapisali pri Darsu.»Najbolj obremenjene bodo poti iz Avstrije proti slovenski in hrvaški obali, zgostitve v obratni smeri pričakujemo od sobote do ponedeljka. Predvsem na začetku tedna je zaradi povečanega tovornega prometa in avstrijskih mejnih kontrol pričakovati zastoje pred prehodoma Karavanke in Šentilj. Sicer pa je večjo gostoto na mejnih prehodih pričakovati tudi v ponedeljek dopoldne v obeh smereh.«Bržkone bo povečan promet pred mejnimi prehodi s Hrvaško v obe smeri. Minuli konec tedna so vozniki čakali na meji tudi do dve uri. Še opozorilo: ob morebitni nesreči na avtocesti naredite prostor za reševalni pas in ne vozite po odstavnem pasu.Imate zgodbo za nas? Pišite nam!