Primorka (40) zaradi koronavirusa na urgenci

Panika na letališču

Smrtonosni koronavirus, ki je pred dnevi dobil ime covid-19, se še naprej nezadržno širi po svetu, s tem pa je tudi med ljudmi panika vse večja.V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo so zapisali, da smo dobili prvo »žrtev« koronavirusa pri nas. »40-letna Primorka si je po bežnem prijateljskem pozdravu s poljubom na lice z znancem, ki se je vrnil s potovanja po Aziji, obraz razkužila s koncentriranim dezinfekcijskim sredstvom za razkuževanje predmetov. Ob dezinfekciji je prišlo do vnetja kože obraza in večurne pekoče bolečine, zaradi česar je poiskala pomoč v urgentni ambulanti,« so razkrili na facebooku.Medtem pa so na letališču Heathrow v Londou zaprli osem letal, ki so na vzletno-pristajalni stezi zaradi suma, da imajo potniki koronavirus. Na letalu, ki je poletelo proti britanski prestolnici iz San Francisca, se je eden izmed potnikov pritoževal zaradi simptomov, ki so podobni simptomom virusa. Člani posadke so potnika odpeljali v zadnji del letala in počakali, da so prišli predstavniki zdravstvenih oblasti. Vsi potniki so se pol ure kasneje lahko izkrcali.Preberite tudi:Koronavirus je samo na Kitajskem zahteval skoraj 1.400 življenj, virus pa ima več kot 64 tisoč ljudi.