Prihajata dež in mraz, potem pa vremenski preobrat 

LJUBLJANA – Po slabem tednu precej svežega vremena nas ob koncu tedna čaka otoplitev.



Danes bo še sončno, temperature bodo od 13 do 16 stopinj, jutri pa se bo pooblačilo. Na vzhodu bo še večji del dneva sončno. Pihalo bo. Popoldne bo v hribovitih krajih na zahodu začelo rahlo deževati.



V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, četrtek bo oblačen in deževen, padavine bodo po napovedih do večera ponehale.



V petek pa sledi preobrat. Spet bo posijalo sonce in temperature se bodo dvignile. Vremenoslovci Arsa vse do naslednje srede napovedujejo suho, sončno in toplo vreme. Najvišje temperature bodo do 20 °C. Na zahodu bo lahko ob občasni oblačnosti rahlo deževalo.