Prihajajo obilne padavine, zadišalo bo po snegu

LJUBLJANA – Sobotno dopoldne je ponekod ponudilo še nekaj sončnih žarkov, a nad Slovenijo že prihajajo padavine. Na zahodu in jugu se bodo občasno pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo popoldne zajele večji del Slovenije. Ob morju se bo popoldne deloma razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.



Ponoči bodo sprva še rahle padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale in se pojavljale le še na severozahodu. Jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju okoli 17 stopinj, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). V nedeljo zjutraj in dopoldne bo še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Več oblačnosti bo ostalo predvsem v Posočju, kjer bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Vremenski fronti prinašata padavine Naslednji teden nad Slovenijo prihajata dve vremenski fronti. Prva nas bo predvidoma prešla v noči na torek, druga izrazitejša pa v noči na četrtek. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo možen rahel dež, ki bo verjetnejši na zahodu. V sredo bo najverjetneje oblačno in deževno. V četrtek bo dež ponehal, ohladilo se bo. Od petka do nedelje bo več možnosti za suho vreme. Dnevne temperature bodo sprva okoli 15 stopinj, potem pa bo postopno spet toplejše.



Na portalu ciklon.si nam za naslednji teden napovedujejo sneg v višjih legah, obilne padavine in zmerno do močno burjo. Ob koncu padavin bi se meja sneženja lahko spustila tudi do 1500 metrov nadmorske višine.