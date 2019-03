Prihaja izrazito hladna fronta

Zadnjič je obilneje deževalo 11. februarja, ko je večinoma padlo od 10 do okoli 25 mm padavin, le ponekod na območju Julijskih Alp tudi več kot 50 mm. A potem smo imeli precej toplo vreme, ki je zelo izsušilo tla (vir: Arso).

LJUBLJANA – Prejšnji teden smo uživali v soncu, zdaj pa prognostiki Agencije RS za okolje (Arso) napovedujejo, da nas bo v noči na torek prešla izrazita hladna fronta. Prehod bo hiter in izrazit. Vse skupaj bo verjetno mimo že do druge ure zjutraj.»Pred vremensko fronto piha okrepljen jugozahodni veter, ki je ponekod že sedaj precej močan, v nižinah vzhodne Slovenije, izrazitejši pa tudi ponekod v višjih legah. Tik pred fronto se bo okrepil tudi na zavetrni strani snežniških hribov in Gorskega kotarja. Tam se bodo pojavljale orografske predfrontalne padavine. Ponekod v zavetrju dinarske pregrade bo pihal fen. Zaradi spuščanja se bo zrak segrel, zato bo večer najtoplejši vzhodno od pregrade (npr. Bela krajina). Časovno okno tega pojava bo precej kratko, nekje med 20. in 24. uro. Takrat bo veter tam najmočnejši.«Padavine, ki jih ne bo veliko, bodo padle v približno štirih urah, zato se utegne zgoditi, da bo ponekod občasno kar močno deževalo. Zaradi istega vzroka se bo hitreje ohladilo v višjih slojih ozračja, zato bo ozračje nestabilno: »Ni izključeno, da bo vmes tudi kaj zagrmelo. Hladen zrak pri tleh bo verjetno zajel le severovzhodni del Slovenije, a se bo tudi od tam hitro umaknil.«