Pričakujejo več deset tisoč ljudi

Kurenti. FOTO: Primož Hieng

PTUJ – Pustna nedelja je tudi tokrat rezervirana za nekatere največje in najbolj tradicionalne povorke, ki pomenijo vrhunec pustnih norčij pred pustnim torkom in dokončnim pokopom pusta. Ena največjih današnjih prireditev bo mednarodna povorka na Ptuju, kot vsako leto pa tudi tokrat veliko ljudi pričakujejo v Cerknem in Cerknici.Osrednji dogodek že od sobote trajajočega 59. Kurentovanja na Ptuju bo prav današnja mednarodna povorka, na kateri prireditelji pričakujejo več deset tisoč obiskovalcev, udeležil pa se je bo tudi predsednik republike, ki je častni pokrovitelj letošnje prireditve. Ptujske ulice in trge bo po letos zaradi prenove mestne tržnice nekoliko spremenjeni trasi preplavila večtisočglava množica pustnih mask in tradicionalnih likov. Za prav posebno vzdušje poskrbijo izvirne karnevalske skupine iz Slovenije in tujine ter številni satirični liki, glavne zvezde pa bodo seveda kurenti.V Cerknici so že na debeli četrtek oblast prevzeli Butalci, vrhunec dogajanja pa bo današnji pustni karneval, ki se vselej začne »točno okoli 12.32«. Tam bodo vse znamenite cerkniške maske od coprnice Uršule s Slivnice do zmaja Jezerka iz Cerkniškega jezera.Osrednje dogajanje na Cerkljanskem bo s pustno sodnijo na tradicionalni laufariji v Cerknem, kjer bo že 63. prireditev. Glavni lik v laufarski družini je Pust, ki spada v skupino arhaičnih mask. Ker simbolizira zimo, ga je po verovanju naših prednikov treba usmrtiti, zato se bodo tamkajšnje pustne prireditve po današnji povorki znova zaključile na pustni torek z obsodbo in usmrtitvijo Pusta.V Prlekiji bo danes največja prireditev že 27. Fašenk v Lotmerki, ki se bo začel z otroškim pustnim rajanjem, ob 14. uri pa bo povorka na Glavnem trgu, kjer se bodo predstavile skupinske maske z liki, ki jih tradicionalno predstavljajo lokalna društva.Na Gorenjskem bo najveselejše na Bledu, kjer bo potekal karneval s povorko, v kateri bodo sodelovala društva, klubi in druga združenja s skupinskimi maskami. Največja povorka v tem delu Slovenije, ki jo tradicionalno že 29. pripravljajo Godlarji, pa bo v Šenčurju.V okviru 11. Istrskega karnevala bosta povorka in rajanje danes v Portorožu in Ankaranu, na Koroškem pa bo pustni karneval danes v Slovenj Gradcu. Največje pustovanje na Dolenjskem prirejajo v Kostanjevici na Krki. V sklopu tradicionalne Šelmarije bodo danes oklicali kurenta in priredili veliko pustno povorko.