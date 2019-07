Prižgan rdeč alarm: ponekod toča, drugje podrta drevesa

Nevihtni oblaki nad delom Slovenije. FOTO: Arso

Prižgano rdeče, najvišje opozorilo zaradi neviht. FOTO: Arso

Kako je pri vas? Sporočite nam, če vas bo zajelo neurje. Dodajte fotografijo ali video.

LJUBLJANA – V zgodnjem petkovem popoldnevu obstaja velika nevarnost toče za več delov Slovenije. Prižiganje alarmov za različne dele Slovenije zaradi nevarnosti toče lahko spremljate tukaj:O toči poročajo iz Posavja:Preberite še:Za nekatere dele Slovenije je Arso zaradi napovedanih nevih in neurij s točo in sunki vetra prižgal rumeno opozorilo, za jugovzhodno Slovenijo pa celo rdeče. Arso je sicer napovedal neurja s točo, predvsem za vzhodno polovico države. Sodeč po radarski sliki padavin, so del Štajerske že zajele nevihte. Hudo je tudi v občini Sevnica, kjer je na regionalno cesto Zavratec-Rovišče okoli 15.30 ure padlo drevo, ki je onemogočalo promet. Posredovali so gasilci PGD Studenec, ki so drevo razžagali in odstranili. Ob 15.48 je pri naselju Ponikve pri Studencu na občinsko cesto padlo več dreves, ob 16.09 pa je na glavno cesto Log-Arto padla večja veja in ovirala promet, poroča uprava za zaščito in reševanje.