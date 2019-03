Pri spodbujevalnikih za srce odkrili napako

LJUBLJANA – Svetovni proizvajalec medicinske opreme Medtronic je januarja sporočil, da je pri seriji dvokomornih srčnih spodbujevalnikov odkril napako. Med kupci teh spodbujevalnikov je bil po poročanju portala zurnal24.si tudi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer so napovedali, da bo programska nadgradnja naprav na voljo v drugi polovici leta.



Po poročanju zurnala24.si, kar so za STA potrdili v UKC Ljubljana, je Medtronic izdal nujno varnostno obvestilo, ki se nanaša na nekatere serije dvokomornih srčnih spodbujevalnikov, ki so bili distribuirani po vsem svetu med 10. marcem 2017 in 7. januarjem letos. »Pri okvarjenih napravah gre za možnost premora stimulacije, daljšega od 1,5 sekunde, in s tem potencialne nevarnosti omotice ali v skrajnem primeru izgube zavesti za pacienta. Do takih primerov lahko pride le pri edinstvenem sosledju dogodkov,« so pojasnili v UKC, kjer so kupili in tudi vstavili 347 takšnih naprav. »V naši ustanovi smo ob prejetju obvestila proizvajalca odredili izreden pregled vseh potencialno okvarjenih naprav, ki jih moramo varnostno pregledati in po potrebi prenastaviti v varen način stimulacije za pacienta. Aktivnost je v teku. Po zagotovilih proizvajalca menjava naprav ni potrebna, programska nadgradnja, ki bo odpravila napako, bo na voljo v drugi polovici leta 2019. Takrat bomo vse spodbujevalnike ponovno ambulantno pregledali in nadgradili.« Zagotovili bodo varen način stimulacije za potencialno ogrožene bolnike V času, ko se čaka na nadgradnjo, bodo zagotovili varen način stimulacije za vse potencialno ogrožene bolnike. V primeru slabšega počutja in suma nepravilnega delovanja naprave bodo vsi bolniki tudi izredno pregledani v ambulantah za srčne spodbujevalnike. Po zagotovilih UKC pa ta napaka za bolnike ne pomeni smrtne nevarnosti. »Do sedaj nobeden od bolnikov z zgoraj omenjenimi srčnimi spodbujevalniki ni navajal težav v smislu omotice ali izgube zavesti.«