Pri Drugi violini že sedmič krasili smreke

Za gozd in dober namen

Smrečice so darilo za domove za ostarele ter vrtce, šole in zavode, ki pomagajo okraševati.

50 smrečic so približno krasili otroci.

LJUBLJANA – Že tradicija je, da v začetku decembra na pločniku pred gostilno Druga violina v Stari Ljubljani zraste pravi smrekov gozdiček. Z Zavodom za gozdove Slovenije, Družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Zavodom za gluhe in naglušne namreč organizirajo skupinsko krašenje drevesc, pri katerem ekipi Druge violine in varovancem CUDV Draga redno pomagajo okoliški vrtci in šole, na pomoč pa z veseljem priskočijo tudi mimoidoči.Z okraski, ki nastanejo na delavnicah, ki se odvijajo na dogodkih, ali pa s tistimi, ki so jih ustvarili že čez leto, iz smrečic nastanejo novoletna drevesca, ki jih organizatorji nato podarijo domovom za ostarele in sodelujočim posameznikom in skupinam. Letos so dogodek organizirali že sedmič.Točno ob 11. uri se je s koračnico Godbe ljubljanskih veteranov začel praznično obarvan živžav. Vrtčevski otroci, šolarji, organizatorji, prostovoljci pa tudi naključni mimoidoči so se ob živahnih zvokih podali med smreke in jih, najmlajši med plesom, začeli krasiti. Iz ponve velikanke pred gostilno je zadišal carski praženec, malica za nadobudne okraševalce, mize za izdelovanje okraskov so zasedli posamezniki, ki okraskov niso prinesli s seboj ali pa so si, ker jih je vase potegnilo čarobno praznično vzdušje, zaželeli ustvariti prav poseben okras.Letošnja tema krašenja je bila, ker je Cankarjevo leto, skodelica kave, vendar so se okraševalci lahko odločili tudi drugače. Marljive, tiste najmlajše, je v pestrem zabavnem programu, ki je spremljal krašenje, prišel pozdravit dedek Mraz.Za tiste, ki Gostilne Druga violina še ne poznate: gre za gostilno s prav posebnim poslanstvom. V njej so zaposleni posamezniki s posebnimi potrebami, namen pa je, da se prek dela vključijo v družbo in pridobijo samozavest. Organizirajo tudi številne dogodke, s katerimi poskušajo čim več ljudem omogočiti, da pobliže spoznajo ljudi s posebnimi potrebami. Z decembrsko akcijo krašenja smrek pa svojemu osnovnemu poslanstvu dodajo še ekološko, saj s smrečicami, ki so vse posekane brez škode za gozd, opozarjajo na to, da si lahko lepe praznike pričaramo, ne da bi uničevali naravo.»Spodbujamo zdravo življenje z naravo, poleg tega želimo pokazati, da lahko veliko stvari naredimo sami doma,« poudarja direktorica CUDV Draga dr.. »Pokazati želimo tudi, da je treba paziti na gozdove, ki so naše veliko bogastvo in so pomembni ne le za nas, ampak tudi za prihodnje rodove,« še doda.»Danes je tu več kot 50 smrečic, ki so prispele iz Kočevja, visoke so do dva metra, tako da niso previsoke za otroke, ki jih krasijo. Nekaj jih je v loncih, ker je to tudi ekološki način za praznovanje, saj jih, če smo dovolj pazljivi, po praznikih vrnemo v naravo. Smreke, ki so danes tukaj, so posekane na način, ki ne škodi gozdu. V glavnem prihajajo z območij ob daljnovodih ali iz bližine cest. Nekatere posekamo v gozdu, kjer je pregosto,« pa nam je pojasnilz Zavoda za gozdove Slovenije.Čeprav v krašenju uživajo ljudje vseh starosti, največ veselja v njem najdejo prav otroci. »Iz Vrtca Pod Gradom se krašenja smrečic vsako leto udeležimo v velikem številu, prav tako vseh drugih delavnic, ki jih Druga violina pripravi za otroke, saj se nam zdi smiselno, da se člani Druge violine družijo z vrtčevskim rednim oddelkom in da se otroci iz vrtca družijo z osebami s posebnimi potrebami. S to skupino smo tukaj že tretje leto, tako da otroci že vedo, za kaj gre, in se veselijo,« nam je zaupala vzgojiteljica iz Vrtca Pod Gradom, katere skupinica je praznično drevesce na željo otrok okrasila s srebrnimi okraski.