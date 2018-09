Preplah v Ljubljani: virus Zahodnega Nila pri kobili?

Sto tisoč evrov za otroka?

Po grobem seštevku ponderiranih podatkov statističnega urada in dodatnih enkratnih stroškov smo prišli do šestmestne številke; otrok povprečno družino do konca srednje šole stane 103.184 evrov. Sto tisoč evrov za otroka? Tega si ne moremo privoščiti, bi vzkliknil marsikdo ob pogledu na to številko. A počasi – ni vse tako črno, kot je videti na prvi pogled. Odločitev za otroka