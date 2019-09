Preobrat v Adrii: v ponedeljek bodo izvedli 11 letov

LJUBLJANA – Adria Airways bo v soboto in nedeljo znova izvedla le večerna poleta na relaciji Ljubljana–Frankfurt–Ljubljana. V ponedeljek bo nato izvedla 11 letov, in sicer v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj. Pri vseh petih destinacijah bo izvedla tudi povratni let. Letela bo tudi iz Ljubljane v Tirano, so sporočili iz družbe. Kot so zapisali, nadaljujejo aktivne pogovore s potencialnimi novimi lastniki in glavnimi upniki ter ostajajo predani pri doseganju pozitivne rešitve za vse.



Potnikom še naprej svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let. Če je to Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice. Nastale razmere obžalujejo in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičujejo. Lastniki še vedno čakajo na pomoč države Adria je za danes odpovedala večino letov, izjema ostaja let iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Njeni lastniki (nemški finančni sklad 4K) upajo na pomoč države.



Še vedno čakajo na odločitev vlade, ali bo družbi namenila štiri milijone evrov pomoči, s katerimi bi po njihovih ocenah lahko nadaljevali letenje, drugače naj bi družbo poslali v stečaj. Odločitev o slednjem bi 4K po poročanju časnika Finance lahko sporočil že danes. Pomoči v taki obliki sicer skoraj gotovo ne bo. To je med drugim poudaril tudi premier Marjan Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je izpostavil, da Adria pod obstoječim lastnikom ne bo dobila niti evra pomoči.