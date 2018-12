FOTO: Parlamentarce smo vprašali, po čem si bodo zapomnili leto 2018

Mateja Udovč, SMC, ugotavlja, da se ji je letos zgodilo veliko sprememb: »Moram priznati, da ste mi vprašanje postavili dejansko v pravem času.



V začetku leta sem se ubadala s povsem 'običajnimi stvarmi', želela sem zdravja, uspešno poslovno leto zase, mojega mož in širšo družino, uspehov svojih fantov v šoli, več kvalitetno izrabljenega prostega časa z družino in še nekaj časa za svoje hobije. Skratka želela sem si umirjeno, zdravo in uspešno leto. Želje še vedno ostajajo enake, vendar pa se je moje poklicno in tudi zasebno življenje v zgodnji pomladi povsem postavilo na glavo. Sprejela sem nov izziv, prestopila mejo in se podala na povsem novo, do zdaj malo poznano, karierno pot. Že sama odločitev, da stopim v politiko, je bila zame in za mojo družino velika preizkušnja in izziv. V času volilne kampanje v mojem volilnem okrožju sem spoznala nove dimenzije življenja v moji okolici. Prav vesela sem, da sem si v tem času nabrala toliko informacij in izkušenj. Seveda me je posebej impresionirala sama izvolitev za poslanko v DZ. Spoznanje, da bom lahko aktivno sodelovala pri reševanju aktualnih, sistemskih družbenih vprašanj, pa me navdaja z optimizmom in odgovornostjo za moje delo.



Postala sem del dogajanja, ki ga sem do zdaj, bolj ali manj, poznala le iz medijev. Aktivno delo v parlamentu, spoznavanje principov delovanja DZ, kulture komunikacije in medsebojnih odnosov v politiki so mi odprli novo dimenzijo spoznanj in razmišljanj.



Skratka v tem letu sem spoznala, da je mogoče uresničiti tudi svoje sanje, le v njih moraš verjeti, trdo in pošteno delati, biti čisto pravi 'pristen navaden človek' z vizijo, se otresti stereotipov in imeti podporo družine. Vse to in zavedanje, da lahko s svojim strokovnim delom pripomorem kamenček v mozaiku, da bo bolje za vse, me je v letošnjem letu najbolj zaznamovalo.



Najbolj pa me je zaznamovalo spoznanje, da se odnosi v druži niso spremenili, da imam podporo in zatočišče pri svojih fantih in da so vsi uspešni, kljub mojim službenim obveznostim in veliki odsotnosti z doma.



Lahko bi rekla, leto je bilo dolgo … a hkrati kratko …, predvsem pa polno čudovitega življenja, ki si ga bom zapomnila za vse življenje.« FOTO: DZ RR