Predlog za Šarčevo vlado: se bodo neto plače dvignile? 

LJUBLJANA – »Obrtniki in podjetniki so za dvig neto plač delavcev, nasprotujejo pa dodatnim obremenitvam gospodarstva in višji obdavčitvi nepremičnin. To je med drugim pokazala anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v preteklih dneh,« so sporočili z OZS.



Kar 99 odstotkov vseh obrtnikov in podjetnikov je v anketi odgovorilo, da podpirajo predlog o razbremenitvi plač z dohodnino, pri čemer bi delavec ob enaki bruto plači dobil višje neto izplačilo. Delodajalci sicer opozarjajo, da visoki stroški plač v Sloveniji zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.



Izidi ankete so še pokazali, da kar 85 odstotkov anketirancev ne podpira predlogov nove vlade na področju obdavčitve nepremičnin. Obrtniki in podjetniki v anketi predlagajo, naj država ugotovi, ali gre za nepremičnino, kjer se opravlja poslovna dejavnost, ali za luksuz. Zaradi napovedanih dodatnih obremenitev gospodarstva 56 odstotkov obrtnikov in podjetnikov razmišlja o selitvi svojega podjetja v države, ki imajo bolj predvidljivo in stabilno poslovno okolje.



»Skoraj vsi anketiranci, 96 odstotkov, podpirajo idejo o državnem sekretarju za malo gospodarstvo, kar je bila pobuda OZS. Tisti, ki se z državnim sekretarjem ne strinjajo (štirje odstotki), pa predlagajo, da malo gospodarstvo dobi svojega ministra,« so sporočili z OZS.



Ob tem so izpostavili še glavna področja, s katerimi bi se morala spoprijeti nova vlada, ki so jih anketiranci v anketi izpostavili.



Po pomembnosti si sledijo:

1. Razbremenitev stroškov dela s spremembo zakona o dohodnini.

2. Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora preiti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh (zdaj je 30 delovnih dni) .

3. Drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode pri delu plačujejo t. i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov).

4. Obrazec A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, se mora izdati takoj (zdaj traja tudi pet dni).

5. Sprememba metodologije za izračun omrežnin (obrtniki plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode).



V anketi, ki jo je OZS izvedel med 12. in 17. septembrom, je sodelovalo 1540 obrtnikov in podjetnikov. OZS pa je podprl tudi Peticijo za podjetno in uspešno Slovenijo – www.zapodjetnoslovenijo.si.