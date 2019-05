Pred vitezi zaprisegla še ministrica

Listino za viteško vino 2019 je prokonzul Tomo Kovačič izročil Danilu Steyerju.

Za novo vitezinjo je zaprisegla kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki izhaja iz znane vinarske družine Čurin.

Tudi častni škof Evangeličanske cerkve Geza Erniša je vitez.

Povorka od hotela Radin do cerkve in nazaj je bila dolga. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

V skladu z viteškim protokolom so zaprisegli novi kandidati, stari pa napredovali po redovnih stopnjah.

Zdraviliško-turistični kraj Radenci, nad katerim se razprostirajo čudoviti vinorodni hribi, ki dajejo vrhunsko kapljico, so letos gostili največjo slovesnost pripadnikov Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, ki jo je s pomočjo Legature Pomurje organiziral omenjeni red. Osrednji del prireditve je potekal v hotelu Radin v Zdravilišču Radenci ter v tamkajšnji cerkvi sv. Cirila in Metoda, na njem pa se je zbralo več kot 200 udeležencev, vitezov in vitezinj iz vseh šestih viteških območij – legatur.Zbrali so se v Zdravilišču Radenci, nato pa v povorki krenili proti cerkvi sv. Cirila in Metoda, kjer se je uvodoma predstavila Godalna zasedba Lanina. Po krajšem bogoslužju je zaigrala slovenska himna, sledila sta svečani nagovor prvega prokonzulain branje prologa, nato pa se je začel osrednji del viteške svečanosti.V skladu z viteškim protokolom so zaprisegli novi kandidati, stari pa napredovali po redovnih stopnjah. Med drugimi je zaprisegla ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovesnost se je sklenila z evropsko in viteško himno ter skupinskim fotografiranjem, program pa se je nadaljeval na ploščadi pred hotelom Radin, kjer je bilo razglašeno viteško vino Evropskega reda vitezov vina – Ordo Equestris Vini Europae (OEVE) 2019. Prejemnik tega žlahtnega naslova je postalo vino avtohtone pomurske sorte radgonska ranina iz znane kleti Steyer.Po končanem uradnem delu in kulturnem delu programa se je druženje nadaljevalo ob slovesnem kosilu, ki so ga spremljala vrhunska vina pomurskih vinarjev, članov Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, Legature za Pomurje, in jedi iz odlične kuhinje hotela Radin.Kot pojasnjujejo v OEVE Legatura Pomurje, se vinski vitezi oziroma pripadniki Reda neodvisno od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov zavzemajo za vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina, za znanstveno in raziskovalno delo z vinom, za resnično, dobro in lepo ter za izboljšanje kvalitete življenja z vinom.Zavzemajo se tudi za krščanske vrednote, ker so zasidrane v vinskem viteškem redu, za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo, za socialne, dobrodelne, kulturne ter znanstvene dejavnosti in pobude, za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva, za človekovo dostojanstvo in za evropske vrednote, za evropsko identiteto in naravno evropsko pripadnost in za mir, ker je bogastvo vina zagotovilo blagostanja in miru.Enakopravni viteški zapriseženci, hospita, hospes, dame, vinski svetniki, vinske dame, vinski sodniki, redovne dame in vitezi vina s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s konkretnimi prispevki ter dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev.