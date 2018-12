Praznike polepšali tudi ljudem v stiski

Celjska praznična dežela

Predaja darilnih bonov Škofijski Karitas Celje

Podjetniki ohranjajo solidarnost

Katarina Karlovšek je prepletala niti humanitarne akcije.

Praznično Celje

21.830 evrov so zbrali letos.

CELJE – Tudi letos sta Zavod Celeia Celje in družba RTA agencija izpeljala pomembno akcijo, s katero so ob decembrskih praznikih obdarili otroke in starejše, ki so se znašli v stiski. Tako je tudi ta del naše skupnosti deležen pozornosti, ki dobi v predprazničnem času še poseben pomen.Zbiranje donatorskih sredstev se je začelo že avgusta. Akcija, ki jo v Celju organizirajo že peto leto, je vrhunec dosegla v začetku decembra na kulturno-poslovnem dogodku v Celjskem domu.Tudi letos je potekala v sodelovanju s Škofijsko Karitas Celje, s svojim sporočilom pa nagovarja k donaciji vse pomembne deležnike celjskega zasebnega in javnega gospodarstva. V preteklih štirih letih so organizatorji dogodka zbrali skoraj 70.000 evrov in obdarili več kot 1720 otrok, starejših in drugih pomoči potrebnih. Lani so v dobrodelni akciji še dodatno z materialnimi sredstvi obdarili 217 posameznikov in dodatno zbrali 6400 evrov. Namenili so jih Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki si je prizadevalo za nakup novega, invalidom prilagojenega kombija.Tudi letos bodo celotna sredstva, zbrana v humanitarni akciji, pretvorili v darilne bone Dobimo se v mestu, ki jih organizatorji v sodelovanju s Škofijsko Karitas Celje v prazničnem decembru razdeljujejo otrokom in starejšim v stiski. Tako bodo obdarovancem omogočili nakupovanje v trgovinskih lokalih v mestnem jedru Celja. Letos so v akciji zbrali 21.830 evrov, bone pa so predali Škofijski Karitas Celje; vsak prejemnik je prejel darilni bon v vrednosti 40 evrov.iz RTA agencije je ob tej priložnosti povedala, da je vesela, ker so že peto leto izpeljali humanitarno akcijo: »Ta otrokom in starejšim polepša praznike in hkrati malce pripomoremo k še večjemu vrvežu v središču mesta ter s tem pomagamo tudi trgovcem v mestu. Vsako leto se nam pridružijo nova podjetja, kar kaže, da nam zaupajo in prepoznavajo našo akcijo kot uspešno in družbenokoristno.«»Veseli smo, da lahko sodelujemo pri akciji in da je našim župnijskim Karitas zaupana lepa in odgovorna naloga poiskati ljudi, ki jim bo božična obdaritev v višini 40 evrov polepšala praznike in olajšala vsakdanjik. Hvaležni smo vsem podjetnikom in gospodarstvenikom, ki ohranjajo solidarnost. Lepo je videti, kako si v tem prazničnem času v mestu podamo roke in skupaj naredimo nekaj lepega za ljudi v stiski,« pa pravi, generalni tajnik Škofijske Karitas Celje.V akciji je sodeloval še Zavod Celeia Celje. Po besedah direktoricenjihov zavod že od začetka sodeluje v akciji zbiranja donatorskih sredstev: »Akcija ima poslanstvo, ki ga spoštujemo: pomoč sočloveku v stiski. Zavedamo se namreč, da med nami živi veliko družin in posameznikov, ki se le s težavo prebijajo skozi vsakdanjik. In če lahko s sredstvi, ki jih zberemo, vsaj za trenutek pričaramo iskrice v očeh ljudi v stiski, potem smo že skoraj opravili svoje poslanstvo.«Ob tem Matej Pirnat dodaja: »Odzivi obdarovancev na akcijo so izjemno pozitivni. Ljudje so posebno v tem predprazničnem času veseli že drobne pozornosti, da jih nekdo obišče, obdari, se jih spomni. Ko poleg tega prejmejo še darilni bon, ki ga lahko porabijo po svoji presoji v tako rekoč kateri koli trgovini v mestu, se jim marsikdaj orosijo oči. Ljudje v stiski se zavejo, da niso sami, da so tudi uspešni podjetniki solidarni do njihovih stisk. Darilni boni tudi ohranjajo njihovo dostojanstvo in samostojnost, saj jim omogočajo, da zase izberejo, kar si želijo.«