Pravna fakulteta odgovarja na pismo razočarane mame: soočimo argumente!

Odziv Pravne fakultete

Spoštovani,



v zvezi z medijskim zapisom s spletne strani časnika Slovenske novice z dne 9. septembra na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poudarjamo, da so navedbe, da je profesor na izpitu študentki rekel, da je »nizko razredna državljanka«, neresnične. Takoj po prejemu pisma smo navedbe preverili pri prof. Možini, ki jih izrecno zanika. Študentko smo povabili na razgovor, da bi soočili navedbe ene in druge strani, vendar nas je študentka v sporočilu obvestila, da se razgovora ne bo udeležila.



Vodstvo PF

LJUBLJANA – Potem ko je prejšnji teden po spletu zakrožilo pismo razočarane mame , ki se je razjezila nad pravno fakulteto in je poslala odprto pismo profesorjuin dekanu, so se odzvali pristojni. Spomnimo, Možina naj bi po besedah mame njeno hčer žalil in ji predmet zaključil z negativno oceno.S pravne fakultete so dogovorili, da so navedeno nemudoma preverili pri profesorju. Izkazalo se je, da so trditve neresnične. »Takoj po prejemu pisma smo navedbe preverili pri prof. Možini, ki jih izrecno zanika,« so zapisali. Obenem so študentko povabili na razgovor in soočenje dejstev, vendar je povabilo na razgovor zavrnila. Celoten odgovor preberite spodaj.