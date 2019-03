BUKOVJE – V naselju Bukovje (občina Dravograd) grozi, da se bo kakšnih pet ton težka skala skotalila s pobočja na cesto Dravograd–Trbonje in na železniško progo. O tem so bile obveščene pristojne službe, kraj pa so si ogledali predstavniki občine Dravograd (podžupan, poveljnik OŠCZ in strokovna delavka ZiR, predstavniki Cestnega podjetja VOC, Slovenskih železnic in policije).



Cesta bo do nadaljnjega zaprta, o sanaciji pa se bodo odločili v prihodnjih dneh, poroča uprava za zaščito in reševanje.