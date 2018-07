Pozor, velika nevarnost toče!

Napoved ob 17.10. FOTO: Meteo.si

LJUBLJANA – Po različnih dnevih države popoldne grozi toča, po zadnjih podatkih so najbolj ogrožene Bovška, Gorenjska, Goriška, Notranjska in Ljubljana z okolico.Popoldne bo zmerno oblačno. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.Jutri bo deloma sončno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem.Kakšno pa je stanje pri vas? Pošljite nam fotografije.