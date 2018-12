Pozor, prihaja arktični mraz

Hladna fronta nad vzhodno in srednjo Evropo. FOTO: Severe Weather Europe

Napoved za prvi dan novega leta. FOTO: Agencija RS za okolje

Napoved za sredo, 2. januar. FOTO: Agencija RS za okolje

Novo leto se bo začelo s precejšnjo spremembo in hladno fronto. Severe Weather Europe piše, da bo nad vzhodno polovico Evrope, vključujoč osrednjo Evropo in Balkan, dele Sredozemlja in Turčije zajel arktičen mraz. Temperature naj bi se spustile 10 stopinj pod mesečno povprečje.Tovrstna hladna fronta naj bi prispela v omenjene dele Evrope 3. januarja in trajala nekaj dni. Najkasneje bodo hladnejši zrak občutili na jugu in jugovzhodu Sredozemlja, še pišejo.Fronta bi lahko prinesla obilico snega na Balkanu, predvsem v BiH, Srbiji, Črni gori, Grčiji, Bolgariji in Makedoniji.Hladno fronto bodo po napovedih spremljali mrzli vetrovi.Za Slovenijo agencija za okolje napoveduje hladnejše vreme po novem letu. Prvi dan leta 2019 bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na severovzhodu bo čez dan prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 °C.V sredo zjutraj lahko prehodno rahlo dežuje, po nižinah bo sprva megleno. Čez dan bo precej jasno. Pihal bo severni veter. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna snežna ploha. Hladneje in vetrovno bo.